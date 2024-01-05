"رويترز": اختطاف سفينة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 15 بحارًا قرب سواحل الصومال

أفادت وكالة "رويترز"، بـ"اختطاف سفينة ترفع علم ​ليبيريا​، وعلى متنها 15 بحّارًا قرب سواحل ​الصومال​"، مشيرةً إلى أنّ "سفينةً حربيّةً هنديّةً تتّجه نحو السّفينة المختطفة". ويوم أمس، ذكرت "رويترز"، نقلًا عن شركة أمبري للأمن البحري، أنّ "مسلّحين يصعدون على سفينة شحن أثناء إبحارها جنوب شرقي إيل في الصومال".

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