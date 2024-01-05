بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقدمت بشكوى لدى مجلس الأمن لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

تقدّمت بعثة ​لبنان​ الدّائمة لدى ​الأمم المتحدة​ في نيويورك، بناءً على تعليمات من ​الحكومة اللبنانية​، بشكوى أمام ​مجلس الأمن الدولي​، ضدّ ​إسرائيل​ "لاعتدائها على منطقة سكنيّة في ​الضاحية الجنوبية​ للعاصمة ​بيروت​ بتاريخ 2/1/2024".

وأشارت إلى أنّ "لبنان يطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا الاعتداء، ويدعو للضّغط على إسرائيل لوقف التّصعيد، وإلى اتخاذ التّدابير اللّازمة كافّة لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة على سيادته وسلامة أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصّراع، وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمّرة سيصعب احتواؤها".