تقدّمت بعثة لبنان الدّائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ضدّ إسرائيل "لاعتدائها على منطقة سكنيّة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بتاريخ 2/1/2024".
وأشارت إلى أنّ "لبنان يطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا الاعتداء، ويدعو للضّغط على إسرائيل لوقف التّصعيد، وإلى اتخاذ التّدابير اللّازمة كافّة لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة على سيادته وسلامة أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصّراع، وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمّرة سيصعب احتواؤها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة لبنان بالأمم المتحدة تقدمت بشكوى لدى مجلس الأمن لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.