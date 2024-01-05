ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين، يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري امتدادًا حتّى مزارع شبعا، ومرورًا براشيا الفخار- الهباريّة- كفرحمام- كفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ، وذلك بعد ليل عنيف من القصف المدفعي والصّاروخي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة".
وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء تخرقه منذ ليل أمس وحتّى صباح اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب، وصولًا حتّى مرتفعات برغز والأحمديّة وجبل صافي في البقاع الغربي وإقليم التّفاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.