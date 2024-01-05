"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "هدوءًا مشوبًا بالتّرقّب والحذر الشّديدَين، يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ امتدادًا حتّى ​مزارع شبعا​، ومرورًا براشيا الفخار- الهباريّة- كفرحمام- ​كفرشوبا​ ومرتفعات ​جبل الشيخ​، وذلك بعد ليل عنيف من القصف المدفعي والصّاروخي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة".

وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء تخرقه منذ ليل أمس وحتّى صباح اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق حاصبيا و​العرقوب​، وصولًا حتّى مرتفعات برغز والأحمديّة وجبل صافي في البقاع الغربي وإقليم التّفاح".