عبدالله: لن نوافق على حصرية مكب للنفايات وصفحة مطمر بعاصير-الجية طُويت

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، "أنّنا لن نطرح حصريّة ​الكهرباء​، والمعامل وسابقًا البواخر في منطقتنا! ولن نوافق على حصريّة مكبّ للنّفايات!". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "كوستابرافا مؤهّل لاستحداث خلايا جديدة فيه، تمنع التّمييز بين المناطق!"، مشدّدًا على أنّ "الجبل لم يقصّر على مدى سنوات طويلة مع أحد، وصفحة مطمر بعاصير- ​الجية​ طُويت".

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