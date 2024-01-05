شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بيانات يلزم توضيحها فى فاتورة الشراء بالتقسيط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل عدة بيانات، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك وهى:

1-السعر الإجمالى للبيع.

2-ثمن البيع للمنتج نقدا.

3-العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4-المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.

5-الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6-حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

الجدير بالذكر، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، ألزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج " صديق المستهلك"، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.