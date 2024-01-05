ميقاتي زار الكاثوليكوس آرام الأول وتشديد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس وعلى الوحدة الداخلية

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرّسوليّة لبيت كيليكيا ​آرام الأول​، في مقرّ كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في أنطلياس، وهنّأه بمناسبة ​عيد الميلاد المجيد​ لدى الطّائفة الأرمنيّة الأرثوذكسيّة. وأشار مكتب ميقاتي، أنّ "خلال اللّقاء، تمّ بحث الوضع في ​لبنان​، والتّشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وعلى الوحدة الدّاخليّة في مواجهة المخاطر والتّحدّيات الّتي تواجه المنطقة".

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