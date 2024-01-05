أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أنّ "الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ونائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة جوزيب بوريل، يزور لبنان بين 5 كانون الثّاني الحالي و7 منه".
وأوضحت في بيان، أنّه سيلتقي "رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون. وسيجتمع أيضًا مع قائد قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) اللّواء أرولدو لاثارو".
وأشارت البعثة، إلى أنّ "الزّيارة ستشكّل مناسبةً لمناقشة جميع جوانب الوضع في غزة وحولها، بما في ذلك تأثيره على المنطقة، ولاسيّما الوضع على الحدود الجنوبيّة، فضلًا عن أهميّة تجنّب التّصعيد الإقليمي واستمرار تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى المدنيّين؛ الّتي رفعها الاتحاد الأوروبي أربع مرّات لتصل إلى 100 مليون يورو".
ولفتت إلى أنّ "بوريل سيعيد التّأكيد على ضرورة دفع الجهود الدّبلوماسيّة مع المسؤولين الإقليميّين، بغية تهيئة الظّروف للتّوصّل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة. كما سيكون التّعاون الثّنائي والقضايا المحليّة والإقليميّة ذات الاهتمام جزءًا من المناقشات".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل يزور لبنان اليوم وسيناقش الوضع بغزة وعلى الحدود الجنوبية و"أهمية تجنب التصعيد الإقليمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.