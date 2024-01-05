بوريل يزور لبنان اليوم وسيناقش الوضع بغزة وعلى الحدود الجنوبية و"أهمية تجنب التصعيد الإقليمي"

أعلنت بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​، أنّ "الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ونائب رئيس المفوضيّة الأوروبيّة ​جوزيب بوريل​، يزور لبنان بين 5 كانون الثّاني الحالي و7 منه".

وأوضحت في بيان، أنّه سيلتقي "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​ وقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​. وسيجتمع أيضًا مع قائد قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل) اللّواء ​أرولدو لاثارو​".

وأشارت البعثة، إلى أنّ "الزّيارة ستشكّل مناسبةً لمناقشة جميع جوانب الوضع في ​غزة​ وحولها، بما في ذلك تأثيره على المنطقة، ولاسيّما الوضع على الحدود الجنوبيّة، فضلًا عن أهميّة تجنّب التّصعيد الإقليمي واستمرار تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى المدنيّين؛ الّتي رفعها الاتحاد الأوروبي أربع مرّات لتصل إلى 100 مليون يورو".

ولفتت إلى أنّ "بوريل سيعيد التّأكيد على ضرورة دفع الجهود الدّبلوماسيّة مع المسؤولين الإقليميّين، بغية تهيئة الظّروف للتّوصّل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة. كما سيكون التّعاون الثّنائي والقضايا المحليّة والإقليميّة ذات الاهتمام جزءًا من المناقشات".