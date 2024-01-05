مفتن يزور المنتخب الوطني في معسكره بالأمارات ويلقي رسالته (فيديو)

الخليج 365 – رياضة

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، خلال زيارته الوحدة التدريبية المسائية، للمنتخب الوطني العراقي، أمس الخميس، بمعسكره التدريبي في دولة الامارات، بالعمل الاحترافي، الذي يضطلع به اتحاد الكرة، من خلال تهيئة المستلزمات التي من شأنها، الاسهام في تحقيق أفضل النتائج لمنتخباتنا الوطنية، في المحافل الخارجية.