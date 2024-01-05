شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر وضعت خطة مبتكرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب من خلال خطة تعكف على تنفيذها بدقة وخلال وقت قياسي، شملت هذه الخطة إصدار عدة تشريعات وقرارات هامة هدفها الأول هو فتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبى من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من أبرز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كان إصدار قانون الاستثمار لسنة 2017، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

ونوه بأن الدولة نجحت في إعداد خريطة استثمارية تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، فضلا عن قرار الرخصة الذهبية الذى شكل نقلة اقتصادية هامة، لاختصار الوقت الزمني ومكافحة البيرواقرطية أمام المستثمرين.