انت الان تتابع خبر كاساس يتحدث عن قضايا "مثيرة" تخص أسود الرافدين.. هل تم فرض أسماء عليه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة كوريا الجنوبية في الإطار الودي، اليوم السبت في أبو ظبي، استعدادًا لبطولة كأس آسيا "قطر 2023".

وقال كاساس، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يفرض علينا تحقيق مركز ما في بطولة آسيا بقطر، أؤكد أن اتحاد الكرة العراقي وفر لنا الكثير من الأشياء المهمة، وأنا سعيد بهذا الدعم الكبير، بحسب winwin.



وأوضح كاساس قائلًا: "لا أسمح بالتدخل في عملي مطلقًا، ولم يتم فرض أي لاعب في خياراتي سواء بالقائمتين الأولية أو النهائية. في حال لمست أي تدخل من قِبل أعضاء الاتحاد، فسيكون ذلك اليوم هو يومي الأخير مع منتخب العراق".

وأكمل المدرب الإسباني قائلًا: "لا يمكنني أن أطلق الوعود غير المطابقة للواقع، وأن أقول إننا سنُتوج بكأس آسيا، أجدد التأكيد على أننا سنحاول بقوة رسم الفرحة على محيا الشعب العراقي في كل مباراة نلعبها خلال البطولة".

وواصل كاساس قائلًا: "أريد الفوز على اليابان، ونمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك، ولا يمكن لأي لاعب أن يضمن وجوده مع المنتخب إلا في حال بذل المزيد من الجهد".

وأشار كاساس إلى أن "هناك لاعبين يستحقون الحضور مع المنتخب العراقي في بطولة آسيا، لكن الاختيار كان صعبًا ودقيقًا للغاية، والقائمة النهائية لا تسمح بأكثر من ذلك".

وأتم المدير الفني: "يؤلمني جدًا عدم حضور اللاعب حسن عبد الكريم (قوقية) معنا، لكنني كنت مضطرًا، بسبب المفاضلة بينه وبين إبراهيم بايش ومنتظر ماجد ويوسف الأمين في نفس المركز".

قائمة المنتخب العراقي كاملة

واختتم المنتخب العراقي تدريباته صباح أمس الجمعة قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية مساء السبت، في مواجهة يحتضنها ملعب جامعة نيويورك في السعديات.

وشارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين الـ26 في قائمة المنتخب العراقي للبطولة الآسيوية، وشهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، علمًا أن التدريبات جرت في مراكز التدريب الخاصة بمدينة خليفة الرياضية.

وحسب اتحاد الكرة العراقي، فإن الجهاز الفني للمنتخب قد أكد في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض الجوانب الفنية المفترض تطبيقها في مواجهة الشمشون الكوري.

وقرر كاساس أن يمنح الراحة لجميع اللاعبين بعد غد الأحد، قبل أن يعاود "أسود الرافدين" خوض تدريباتهم من جديد بداية من يوم الإثنين، لحين موعد مغادرتهم إلى الدوحة في 11 من الشهر الحالي للمُشاركة في كأس آسيا 2023.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في المجموعة الرابعة بكأس آسيا، إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في البطولة المرتقبة، على الملاعب المونديالية في قطر، يوم 15 يناير/ كانون الثاني الحالي بمواجهة منتخب إندونيسيا، ثم سيواجه اليابان في الـ19 من الشهر ذاته، كما سيقابل فيتنام في الـ24 من الشهر عينه.