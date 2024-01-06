الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، إنه يجب التحرك لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، فالوضع الإنساني في القطاع "يتجاوز الكارثة".

وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت السبت، مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، قال بوريل إنه " لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة المعاناة غير المحتملة للأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء في غزة"، داعياً إلى ضرورة التحرك لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وكذلك إطلاق سراح الرهائن الإسرائليين المحتجزين لدى حماس.

وأضاف بوريل أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر "يتجاوز الكارثة"، مشيراً إلى أن الناس لا يتعرضون فقط للقصف بل أيضاً يتضورون جوعاً، حيث أوضح برنامج الأغذية العالمي أن مئة في المئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ودعا بوريل إلى تعاون الأسرة الدولية في إيجاد حل دبلوماسي يؤدي لاستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن العنف لا يُحل بالعنف، ومؤكداً أن "السلام وحده يحل القضية، ولا يمكن عزل غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، فهي جزء أساسي من أراضي عام 1967 التي تحتلها إسرائيل".

وقال بوريل "يجب أن يكون هناك طريقة أخرى لمحاربة حماس دون قتل الكثير من الأبرياء"، معتبراً أن "الحل الوحيد هو إنشاء دولة فلسطينية مما يعطي أملاً للفلسطينيين، وهو الحل الذي أيدته 90% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن...الحل الوحيد هو حل الدولتين".

كما طالب بوريل الذي يتجه لزيارة المملكة العربية السعودية، بتجنب التصعيد في المنطقة خاصة مع استمرار تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان.