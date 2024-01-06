ضبط 11 عنصرا إجراميا في مداهمة على تجار المخدرات في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- 850 جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية وخزينتين وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 667 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات).. بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.