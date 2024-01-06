إصابة 3 من أسرة واحدة باختناق نتيجة تسرب غاز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باختناق، اليوم السبت، إثر تسرب غاز طبيعي بمسكنهم بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق، وحالتهم العامة متوسطة، نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بمنطقة بني عطية بمدينة بني سويف.

دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم "إيهاب.ك.ل" 42 عامًا، وزوجته "لبنى.ر.ن" 37 عامًا، ونجلتهما "لافينا" 12 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.