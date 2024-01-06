"خروجة عيد الميلاد بـ 5 جنيه".. أماكن التنزه في الدقهلية بأقل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد يتزايد البحث عن أماكن التنزه والخروجات خاصة بنطاق محافظة الدقهلية، والتي يتوافد عليها أبناء المراكز والقرى والمحافظات المجاورة للاستمتاع بأجواء المدينة "عروس النيل" .

الخليج 365 يستعرض خلال التقرير التالي المتنزهات والشواطئ والمتاحف المتاحة للخروج خلال عطلة عيد الميلاد المجيد:

1- مدينة جمصة قبلة البسطاء فى الأعياد:

على الرغم من برودة الجو الا ان الكثير يتجه صوب مدينة جمصة للاستمتاع بالإجازة وكونها مدينة مطلة على البحر المتوسط داخل نطاق المحافظة وتكلفة التنقل بداخلها زهيدة فضلا عن توافر كافة الخدمات بها.

ويبلغ سعر تذكرة دخول السيارات للمدينة 5 جنيهات، وكذلك يتيح للجميع الاستمتاع بشواطئها المفتوحة مجانا بطول 20 كيلو متر على شاطئ البحر.

2- مدينة المنصورة الجديدة نزهه مجانية للمواطنين:

تعد مدينة المنصورة الجديدة باكورة المناطق الجديدة للتنزه والاستمتاع بشواطئ البحر المتوسط بنطاق محافظات الدلتا، كونها أول مدينة ذكية وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي.

وتتميز مدينة المنصورة الجديدة بكورنيش مميز بطول 5 كيلومترات مطل على شاطئ البحر، فضلا عن السماح بدخولها مجانا للمواطنين والتجول بشوارعها والاستمتاع برؤية المنشآت والإنجازات التي طبقتها الدولة.

3- ممشى المنصورة السياحي الجديد:

رغم عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بممشى المنصورة السياحي الجديد المطل على نهر النيل والذي يبدأ من منطقة قولنجيل بمدينة المنصورة بطول 1250 مترا، إلا أنه أصبح قبلة للكثير الباحثين عن الهدوء والاستمتاع بنهر النيل.

يبلغ إجمالي طول الممشى 1,250 متر ، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشى الدراجات وألعاب الأطفال و ممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

4- حديقة شجرة الدر المطلة على النيل:

تعد حديقة شجرة الدر التاريخية والمطلة على نهر النيل بمدينة المنصورة أحد أبرز وأهم الحدائق والتي يقبل عليها آلاف الزوار للاستمتاع بالخضرة والمساحات المفتوحة بداخلها فضلا عن مدينة الألعاب بداخلها والقوارب الصغيرة وقضاء رحلات نيلية.

5- حدائق شارع الجيش المفتوحة بمدينة المنصورة:

بطول 3 كيلومتر تمتد الحدائق المفتوحة بطول شارع الجيش بمدينة المنصورة فضلا عن النصب التذكاري الجديد بجوار مبني المحافظة وميان الطيارة والتي تعد نزهة للبعض الذي يقبل على التوجه إليها خلال فترة العطلات وقضاء أوقات ممتعة.

ويتوافر حدائق شارع الجيش شارع 306 والذي يضم عدد من المطاعم والكافيهات فضلا عن حديقة الطفل أمام حي شرق المنصورة، وكذلك ميدان رمسيس الجديد الذي جرى افتتاحه أمام ستاد المنصورة، وبعض المتنزهات الممتدة بطول الشارع ويتيح الدخول إليها بالمجان.

6- متحف دار ابن لقمان بمدينة المنصورة:

يعد متحف دار ابن لقمان أحد أبرز المعالم السياحية بمحافظة الدقهلية لأهميته التاريخية كونه شاهدا على انتصارات أهالي المنصورة على الحملة الفرنسية وأسر ملك فرنسا لويس التاسع.

وسمي باسم "دار ابن لقمان" نسبة إلى قاضي المدينة في عام 1219 ميلاديًا، وهو فخر الدين ابن لقمان، ويقع في منتصف شارع بورسعيد بجوار جامع الموافي.

ويضم 46 قطعة أبرزها المقعد الذي جلس عليه الملك لويس التاسع قائد الحملة الصليبية على مصر.ويتيح زيارة المتحف يوميا بتذكرة يبلغ قيمتها 5 جنيهات للفرد الواحد

7- الأتوبيس النهري وسيلة للتنزه فى المنصورة:

يعد مشروع الأتوبيس النهري أحد أبرز وسائل التنزه للمواطنين نظرا لكونه رخيص الثمن وتبلغ تذكرة الفرد 5 جنيهات، وتبدأ رحلته من أمام ديوان عام المحافظة والسير فى نهر النيل حتى كلية العلوم.