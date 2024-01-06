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شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس محمد عزالدين ،أمين الشباب بامانة قصر النيل بحزب حماه الوطن، إن هذه المناسبة تظهر مدي التلاحم بين أبناء الشعب المصري الواحد علي مر التاريخ، وأن المصريين نسيج واحد قائلاً: مصر قوتها في تماسك شعبها وأنهم نسيج واحد لم يستطع أن يفرقهم أحد.
وأكد المهندس محمد عزالدين، أن المصريين يقفون صفاً واحد خلف قيادتهم السياسية خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقتصادية، وما يحاك ضد الوطن من مؤامرات من كافة الجهات، وتابع قائلاً: سنظل نسيج واحد تجمعنا المحبة والأخوة .
وإختتم "عزالدين" التهئنة قائلاً: ندعو الله بان يديم نعمة الإستقرار والأمن وأن يحفظ رئيسها القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.
جدير بالذكر من شارك في الاحتفال من أمانة قصر النيل، جودة الحملاوي، أمين قسم قصر النيل، أشرف الدسوقي أمين تنظيم القسم،وعاطف قنصوة أمين المجالس المحلية والنيابية ،د. وليد المعصراوي مساعد أمين القسم.
وفد حماة الوطن يزور كنيسة قصر الدوبارة
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