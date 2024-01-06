شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من أمانة قصر النيل بحزب حماه الوطن ، برئاسة المهندس محمد عزالدين، أمين أمانة الشباب، في تقديم التهئنة للاخوة الأقباط، في الإحتفال الذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بجاردن سيتي، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وقال المهندس محمد عزالدين ،أمين الشباب بامانة قصر النيل بحزب حماه الوطن، إن هذه المناسبة تظهر مدي التلاحم بين أبناء الشعب المصري الواحد علي مر التاريخ، وأن المصريين نسيج واحد قائلاً: مصر قوتها في تماسك شعبها وأنهم نسيج واحد لم يستطع أن يفرقهم أحد.

وأكد المهندس محمد عزالدين، أن المصريين يقفون صفاً واحد خلف قيادتهم السياسية خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقتصادية، وما يحاك ضد الوطن من مؤامرات من كافة الجهات، وتابع قائلاً: سنظل نسيج واحد تجمعنا المحبة والأخوة .

وإختتم "عزالدين" التهئنة قائلاً: ندعو الله بان يديم نعمة الإستقرار والأمن وأن يحفظ رئيسها القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.

جدير بالذكر من شارك في الاحتفال من أمانة قصر النيل، جودة الحملاوي، أمين قسم قصر النيل، أشرف الدسوقي أمين تنظيم القسم،وعاطف قنصوة أمين المجالس المحلية والنيابية ،د. وليد المعصراوي مساعد أمين القسم.