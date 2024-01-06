"حزب الله" نشر حصيلة عملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 89 يومًا عند الحدود

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" عبر إنفوغراف حصيلة عملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 89 يومًا عند الحدود الجنوبية اللبنانية. وقد كشف الإعلام الحربي عن 670 عملية عسكرية استهدفت آليات ومراكز قيادة وتموضعات ودشم ومستوطنات ومصنع عسكري وتجهيزات فنيةـ مشيرًا إلى إحصاء 2000 بين قتيل وجريح كخسائر بشرية إسرائيلية.

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