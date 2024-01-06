"سرايا القدس" نشرت مشاهد من حمم الهاون التي استهدفت بها التحشدات الإسرائيلية في خانيونس

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد "من حمم الهاون التي دكت بها التحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق خانيونس".

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