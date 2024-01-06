شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس الثانى والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأعرب حزب المؤتمر عن تمنيه بموفور الصحة والتوفيق للبابا تواضروس الثاني في خطواته التي تعزز روح المحبة والمودة والتماسك بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما توجه حزب المؤتمر في بيان له اليوم، بالتهنئة لجميع الإخوة الأقباط شركاء الوطن داعيا الله أن تظل دائما روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة في ظل جمهوريتنا الجديدة

وأكد حزب المؤتمر، أن تظل روح التعاون والتلاحم مستمرة بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كافة التحديات، وننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.