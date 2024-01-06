العلية: فياض يسعى لحماية الاحتكار وهبة الفيول غير مطابقة للشروط المطلوبة

أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لـ"mtv"، الى أن "هناك 10 مناقصات كبيرة تم إصدار توصيات بوقفها ومعظم هذه التوصيات تم الالتزام بها من قبل الجهات الشارية ونحن جهة رقابية ولا نتدخّل بالعمل التنفيذي في الوزارات".

وشدد العلية، أنه "على الهيئات الرقابية القيام بدورها بشفافيّة لمنع حصول الفساد وإدارة ملف الفيول العراقي من قبل وزارة الطاقة لا تتفق مع معايير التعاطي في أمور مرفق عام واستلام فيول لا تنطبق عليه مواصفات دفتر الشروط وإدارة المناقصة".

وأضاف "وزير الطاقة وليد فياض يسعى لحماية الاحتكار وهبة الفيول غير مطابقة للشروط المطلوبة، والتعاطي مع ملف البريد لم ينطلق من حاجات المرفق البريدي ولم يتطابق مع الشروط ونحن بحاجة الى تغليب المصلحة العامة على تلك الخاصة".