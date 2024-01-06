بوريل يلتقي وفدًا من "حزب الله" برئاسة رعد

أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "مسؤول ال​سياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يلتقي وفدًا من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد".

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