الأب كيروز ترأس قداس عيد الدنح في دير قزحيا- الوادي المقدس

احتفل رئيس دير مار انطونيوس قزحيا في الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية الأب كميل كيروز بقداس عيد الدنح في كنيسة الدير الأثرية. وألقى الأب كيروز عظة شدد فيها على معاني عيد الغطاس، و"اختتام الأعياد الميلادية وبركة الماء المقدس الذي تم تكريسه في هذه الليتورجيا الإلهية، وعن الرب يسوع ونزوله إلى نهر الأردن وإعتماده على يد يوحنا"، مؤكداً أن "عيد الدنح هو ظهور يسوع في ألوهيته حاملا إلينا رسالة الخلاص".

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