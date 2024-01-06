الأب نصر: سنسعى جاهدين لإيجاد آلية من أجل انصاف الأساتذة المتعاقدين

ذكر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، تعليقًا على قانون تنظيم الهيئات التعليمية، أنّه "تم وضعنا أمام قانون لا يعرف أي أحد كيف سيُطبق".
وأوضح، في حديث لقناة الـ"أو تي في"، "أننا توافقنا على ضرورة انصاف الأساتذة المتعاقدين، لكننا نبحث عن الآلية لتطبيق ذلك"، مشيرًا إلى "أننا سنسعى جاهدين لإيجاد آلية من أجل انصاف الأساتذة المتعاقدين".
ولفت نصر إلى أنّ صندوق التعويضات لا يمكن إلا أن يستند على سلسلة الرواتب، مشيرًا إلى أنّه لتطبيق القانون يجب أن نقوم بالعديد من التشريعات.
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