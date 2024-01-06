نعمة محفوض: نحن مع تنفيذ قانون تنظيم الهيئات التعليمية والحوار سوف يستمر

أكّد نقيب المعلّمين في ​المدارس الخاصة​ ​نعمة محفوض، أنّ الحوار بشأن قانون تنظيم الهيئات التعليمية سوف يستمر. وشدد، في حديث لقناة الـ"أو تي في"، على "أننا مع تنفيذ هذا القانون ومع نشره في الجريدة الرسمية بأسرع وقت ممكن".

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