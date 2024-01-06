أكد رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، أن "المقاومة الإسلامية تخوض حربا حقيقية في مواجهة العدو الاسرائيلي، نحن نساند أهلنا في غزة والضفة، ولكننا أيضا ندافع عن أنفسنا، عن وطننا".
ولفت يزبك، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة قرحا، الى أننا "لن ننسى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في عام 82، 90، 93، 96، كلنا نعلم أن إسرائيل هي التي كانت تهجم علينا، وهي التي كانت تدمر وتخرب وتغتال وتستبيح كل شيء، و لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه المقاومة وسيد شهدائها السيد عباس الموسوي الذي قال في يوم من الأيام إسرائيل سقطت، وهذا الأمر ليس ببعيد".
وشدد على أننا "ندافع عن وجودنا وكرامتنا، كما قال سماحة السيد نصرالله بالأمس لو لم نباغت الإسرائيلي لكانت باغتنا، ولكن المقاومة كانت بالمرصاد، واستطاعت أن تفوت على العدو الفرصة، مثلما كان في حرب تموز، حيث كان مخططهم إجتياح لبنان في أيلول، فأسقطت المقاومة بعون الله عنصر المباغتة من الإسرائيلي، وبالتالي لم يستطع أن يحقق شيئا من الأهداف التي بنى عليها".
ورأى أن "الإسرائيلي تجاوز الحدود باغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه، ولا يمكن أن يبقى ما حصل في الضاحية بدون رد، واليوم المقاومة كان لديها الرد، بقصف قاعدة في ميرون في جبل الجرمك في أعلى قمة هناك بعدد كبير من الصواريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر يزبك: نحن ندافع عن وجودنا وكرامتنا ولا يمكن أن يبقى العدوان الإسرائيلي في الضاحية بدون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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