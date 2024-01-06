أفادت مصلحة الأبحاث الزراعية العملية "Lari" بأن أمطار متوقعة يوم الأربعاء ولغاية السبت، على أن تكون غزيرة. ولفتت إلى أنّه يتوجب على كل المعنيين تنظيف المجاري قبل وصول هذه الأمطار، معتبرة أنّه "لا داع للتهويل وافزاع الناس من قبل الجميع فمن يريد التحدث بالاحوال الجوية عليه امتلاك شبكة أرصاد".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: على المعنيين تنظيف المجاري قبل وصول الأمطار يوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.