رئيس غرفة التجارة الإيرانية ينفي توقف مبيعات النفط إلى الصين

ياسر رشاد - القاهرة - نفى رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، مجيد رضا حريري، ما يشاع حول توقف مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

وأكد رضا حريري أنّ إيران قلصت الخصم على مبيعات النفط للصين خلال العام الماضي، مضيفا: "الإشاعات الكاذبة ليست لها أي تأثير على مبيعات النفط الإيراني، وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على البلاد، فإن صادرات النفط الإيراني سجلت أعلى مستوياتها."

وكانت وسائل الإعلام تناقلت خبر قرار الصين بوقف تجارة النفط مع إيران، بعد قيام طهران بحجب الشحنات، ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها.

ويشكل الإمداد الإيراني من النفط للصين 10 بالمئة من المواد الخام، وبلغت مستوى قياسيًا في أكتوبر إلى دعم الأسعار العالمية.