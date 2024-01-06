شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" مهنئا بعيد الميلاد المجيد: الشعب المصرى سيظل نسيجا واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور ممدوح محمود فى برقية التهنئة للبابا تواضروس الثانى: “يسعدنى وقيادات حزب الحرية المصرى وهيئته البرلمانية وجميع الأعضاء بالقواعد الحزبية، أن نتقدم الى قداستكم وجميع الأخوة الأقباط بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويديم على شعبها الأعياد والتسامح والمحبة والسلام؛ والأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر ستظل نموذجا فريدا للوحدة الوطنية؛ وفى الجمهورية الجديدة اتخذت الدولة خطوات غير مسبوقة لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمحبة والسلام بين جناحى الأمة؛ لكى يظل الشعب المصرى نسيجا واحدا يجمعهم حب الوطن.

وأشاد د. ممدوح محمد محمود بالدور الوطنى للكنيسة المصرى على مدار التاريخ؛ فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن؛ فضلا عن دورها المتميز فى تعزيز روح المحبة والتسامح والتماسك بين نسيج الأمة.

وفى ختام برقية التهنئة؛ أعرب رئيس حزب الحرية المصرى عن أمنياته أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وقواتها المسلحة؛ وأن يظل شعبها فى رباط الى يوم الدين.