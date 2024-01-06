المطران كفوري ترأس قداسًا في صيدا القديمة: اللبنانيون والفلسطينيون يحاولون ردع المعتدي الإسرائيلي

ترأس راعي أبرشية صور وصيدا للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري في كنيسة القديس نيقولاوس في صيدا القديمة قداسًا على "نية شهداء غزة وجنوب لبنان"، وذلك بدعوة من "لجنة‮ ‬عائلات‮ ‬لبنان‮ ‬تساند‮ ‬عائلات‮ ‬فلسطين" وجمعية‮ ‬التراث‮ ‬الوطني‮ ‬الفلسطيني‮ ‬في‮ ‬لبنان.

وقال المطران كفوري في عظة له خلال القداس: "يا أهلنا الصامدين في غزة ويا أحباءنا وأخوتنا الأعزاء في جنوب لبنان. نتقدم منكم بأحر وأخلص التعازي بشهداء غزة الأبرار وشهدائنا اللبنانيين الأعزاء سائلين العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يشمل آلهم وأحباءهم ويشملكم جميعا ببركته الإلهية".

وأضاف "شهداؤنا الأبرار في غزة وفي لبنان وفي سوريا هم كحبات الحنطة التي تدفن في الأرض لتعطي ثمرًا طيبًا. شهداؤنا ضحوا بأنفسهم لتكون لنا الحياة ولكي نحياها بعزة وكرامة".

ولفت كفوري إلى "أنّنا ندين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة الذي لا يميز بين مدني وعسكري والذي طال المشافي ودور العبادة. كما نستنكر بشدة محاولة تهجير الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية والقدس ونستنكر كذلك استهداف الصحفيين الذين يحاولون نقل الحقيقة للعالم والسكان الآمنين في بيوتهم".

وسأل الأسرة الدولية عن "تطبيق قوانينها وعن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 1701 الذي يجب تطبيقه على الجانبين وليس على لبنان فقط، ونؤكد عى ادانة إسرائيل في المحافل الدولية ونحيي الذين رفعوا الدعوى بحقها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".

وقال كفوري: "نلاحظ أن الإعلام الصهيوني وبعض الإعلام الغربي يتهم الجانب الفلسطيني بالإرهاب فيما الأحداث تدل على أن الإرهاب يأتي من الجانب المحتل والمعتدي. أما الفلسطينيون والعرب وخاصة اللبنانيين فهم يدافعون عن أنفسهم ويحاولون ردع المعتدي الإسرائيلي الذي يحتل الأرض ويهدم البيوت على أصحابها بحجة الدفاع عن النفس. فأي دفاع عن النفس هذا الذي يطلق النار على المرضى وعلى الأطفال بوحشية قل نظيرها. هو ليس في حالة دفاع بل في حالة هجوم بامتياز، ونحن ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا وعن ممتلكاتنا".

وحيا المطران كفوري "صمود أهل الجنوب اللبناني واصرارهم على البقاء في أرضهم بالرغم من همجية الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت المدنيين وطالت ايضاً قوات اليونيفيل التي تعرضت للاعتداء اكثر من مرة من قبل الجانب الإسرائيلي وقدمت شهداء".