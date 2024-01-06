روسيا تتصدى لهجمات في منطقة البحر الأسود

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرين صدرا خلال الليل وفي وقت مبكر من اليوم السبت، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة، على تطبيق «تلغرام»، أن وحدات الدفاع الجوي «أحبطت محاولة هجوم إرهابي» من خلال اعتراض خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

وذكر تقرير ثان أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح اليوم السبت فوق شبه جزيرة القرم.

ولم يصدر أي تقرير عن الحادث من جانب الجيش الأوكراني، الذي لا يكشف في الغالب عن عملياته في شبه جزيرة القرم.

وكثفت أوكرانيا، في الآونة الأخيرة، هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.

وقالت أوكرانيا، يوم الخميس، إن قواتها الجوية نفذت ضربة على موقع قيادة روسي قرب مدينة «سيفاستوبول» وأصابت وحدة عسكرية في ضربة منفصلة في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات دفاعها الجوي أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم يوم الخميس.