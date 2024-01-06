شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تزور الكاتدرائية الأرثوذكسية بالقاهرة للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وفد من كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، لزيارة كاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد . شارك بالحضور المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، وحازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، والإعلامية نرمين ميشيل عضو مجلس امناء كتلة الحوار. التقي وفد الكتلة أيضا بقيادات الكنيسة الأرمنية بالقاهرة ومحافظ القاهرة والوفد المرافق له .

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