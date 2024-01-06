زار نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، جنودًا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعيّة معدّة لإطلاقها نحو لبنان.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنّ بنس زار مجموعة جنود على الحدود مع لبنان، خلال زيارته تل أبيب.
وأوضحت أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعيّة إسرائيليّة.
وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس: "نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأميركية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك".
وتواجه الولايات المتحدة انتقادات عديدة بسبب دعمها غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايك بنس وقّع على قذائف إسرائيلية معدّة لكي تُطلق نحو لبنان وقال للجنود الإسرائيليين "نُقدّر ما تفعلونه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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