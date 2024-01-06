زيارات بلينكن تعكس القلق من تحول حرب الاحتلال إلى صراع أوسع

لبنان

جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومهمته الدبلوماسية العاجلة الأخيرة في الشرق الأوسط في تركيا، مع تزايد المخاوف من أن الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة قد تتحول إلى صراع أوسع. وهي الرابعة خلال ثلاثة أشهر وسط تطورات مثيرة للقلق خارج غزة، بما في ذلك في لبنان وشمال إسرائيل والبحر الأحمر والعراق، والتي وضعت ضغوطًا شديدة على ما كان بمثابة حملة أمريكية ولكن بدأت الحرب، وتزايدت الانتقادات الدولية للعملية العسكرية الإسرائيلية. كما أطلقت ميليشيا حزب الله اللبنانية عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، محذرة من أن الوابل كان ردها الأولي على القتل المستهدف، على يد إسرائيل، لقيادي كبير من حركة حماس المتحالفة في العاصمة اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء الهجوم الصاروخي بعد يوم من إعلان زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله أن جماعته يجب أن تنتقم لمقتل صالح العاروري، نائب الزعيم السياسي لحركة حماس في معقل حزب الله جنوب بيروت. وقال نصر الله إنه إذا لم يرد حزب الله، فإن لبنان كله سيكون عرضة للهجوم الإسرائيلي. وبدا أنه يطرح قضيته للرد على الجمهور اللبناني، حتى مع المخاطرة بتصعيد القتال بين حزب الله وإسرائيل مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلن أنه أطلق 62 صاروخا باتجاه قاعدة مراقبة جوية إسرائيلية في جبل ميرون، وإنه سجل إصابات مباشرة. وقالت الجماعة إن الصواريخ أصابت موقعين للجيش بالقرب من الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 40 صاروخا تم إطلاقها باتجاه ميرون، وإنه تم استهداف قاعدة، لكنه لم يذكر أن القاعدة تعرضت للقصف.

تركيا

والتقى بلينكن بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان لمناقشة ما يمكن أن تفعله تركيا وآخرون لممارسة نفوذهم، خاصة على إيران ووكلائها، لتخفيف التوترات المتصاعدة، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والبدء بجدية في التخطيط. من أجل إعادة الإعمار والحكم في غزة ما بعد الحرب، والتي تحول جزءا كبيرا منها إلى أنقاض بعد ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف.

وقد تم التأكيد على الصعوبة المباشرة لمهمة بلينكن قبل ساعات فقط من محادثاته مع إردوغان، حيث أطلقت ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، محذرة من أن الوابل كان مجرد رد فعل أولي على القتل المستهدف، من قبل إسرائيل على الأرجح، لـ (الزعيم) الأعلى لحركة حماس المتحالفة معها في العاصمة اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه أدت الهجمات المتزايدة على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى تعطيل التجارة الدولية، وأدت إلى زيادة الجهود من جانب الولايات المتحدة وحلفائها للقيام بدوريات في المنطقة والرد على التهديدات، بما في ذلك احتمال الاستيلاء عليها.

إسرائيل

وانتقدت تركيا بشدة إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب مواصلة الحرب وتأثيرها على المدنيين الفلسطينيين.

ومن تركيا، سيسافر بلينكن إلى اليونان، المنافس التركي وحليف الناتو في الناتو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقر إقامته في جزيرة كريت بالبحر المتوسط. وكان ميتسوتاكيس وحكومته داعمين للجهود الأمريكية لمنع انتشار الحرب في غزة وأشاروا إلى استعدادهم للمساعدة في حالة تدهور الوضع أكثر. ومن المقرر أن يختتم بلينكن جولته في الأردن، والتي كانت، المحطة الأكثر تكرارا للوزير خلال جولاته الأخيرة في الشرق الأوسط. وسيكون الأردن أول دولة عربية في جولة بلينكن الحالية، وستتبعها قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل والضفة الغربية قبل أن يختتم رحلته في مصر.

وبالإضافة إلى الضغط على إسرائيل من أجل زيادات كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، والتحول نحو عمليات عسكرية أقل كثافة وجهود منسقة لكبح جماح العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين اليهود، سيحث بلينكن دول الخليج العربية على العمل مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة.

الهجوم

وفي الأسابيع الأخيرة، قلصت إسرائيل هجومها العسكري في شمال القطاع وواصلت هجومها العنيف في الجنوب، متعهدة بسحق حماس. وفي الجنوب، يتم حشر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مناطق أصغر في كارثة إنسانية، في حين لا يزالون يتعرضون للقصف الجوي الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 122 فلسطينيا قتلوا خلال الـ 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الحرب إلى 22722. وإن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 58166. وفي مدينة خان يونس الجنوبية، مركز الهجوم البري الإسرائيلي، استقبل المستشفى الأوروبي المحلي جثث 18 شخصا قتلوا في غارة جوية ليلية على منزل في حي معان بالمدينة، حسبما قال صالح الهمص، رئيس قسم التمريض. وأضاف نقلاً عن شهود عيان أن أكثر من ثلاثين شخصًا كانوا يحتمون بالمنزل، بما في ذلك النازحون، عندما تعرض للقصف.

شهداء العدوان الإسرائيلي:

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي وصل عدد الشهداء إلى 22722 شهيدًا

ارتفع عدد الجرحى إلى 58166 جريحًا، 70 في المئة منهم أطفال ونساء. إسرائيل