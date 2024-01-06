عاد للحياة.. معتز عبدالفتاح يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ "عماد أديب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي عماد الدين أديب، بعد تعرضه لأزمة قلبية بدولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديم برنامج استديو العرب، اليوم السبت، أن الإعلامي عماد أديب أصيب بأزمة قلبية بالأمس، وتوقف قلبه خلالها لمدة دقيقة تقريبا، وبفضل الله والأطباء عاد للحياة مرة أخرى.

وتابع عبدالفتاح: الأزمة القلبية جاءته في أعقاب سؤال بالمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، إذ قال خلاله لو لم أسأل هذه السؤال هتجيلي أزمة قلبية؟ وقد جاءته.

وأضاف: بعد انتهاء عماد من جلسة المنتدى كان عازم باسم يوسف على الغداء، وفور وصوله لمحل اللقاء كان يتعرق بشدة ويتنفس بصعوبة، ولأن باسم يوسف طبيب أصر على ذهاب عماد للمستشفى فورًا، وفور أن وصل للمستشفى توقف نبض قلبه، إلا أن الاطباء استطاعوا إنعاش القلب مرة أخرى.

ولفت عبدالفتاح إلى أن أصعب 7 دقائق مر بها أديب، كانت بين الإصابة بالأزمة وإجراء قسطرة قلبية وعودته للحياة مرة أخرى.

وأكمل: عندما سألت مدير المستشفى عن أزمة عماد أديب، أكد أن الشريان الأمامي أغلق بنسبة 100%، وكأنه مات لمدة ثم عاد مرة أخرى، مردفا: الجميع كان في انتظاره اليوم للاحتفال بعيد ميلاده، إلا أن المرض عاجله، مؤكدًا أن الحالة الصحية للإعلامي عماد الدين أديب في تحسن وأفضل الآن.