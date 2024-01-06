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أبرز 7 مشاهد في احتفال الأقباط بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت، العديد من المواقف والمشاهد من المصلين فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.
وتمثلت المشاهد في:

سيدة ترفع لافتة "السيسي رئيسي".

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

الرئيس السيسي يصافح المصلين ويهنئهم بعيد الميلاد.

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

المصلون يلتقطون العديد من الصور للرئيس السيسي فور دخوله الكاتدرائية

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

السيسي يرد على تحية المصلين أثناء سيره في الممر المؤدي إلى منطقة "الخورس" في مقدمة الكنيسة.

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

أجواء مليئة بالود والمحبة والتقدير للفتة التي اعتاد الرئيس على تقديمها في عيد الميلاد من كل عام.

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

سيدة ترفع صورة مرسومة باليد للرئيس السيسي.

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

الأطفال في الصفوف الأمامية للمصلين في الكاتدرائية.

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الميلاد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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