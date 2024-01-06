شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: كلمة الرئيس السيسى بالكاتدرائية تكشف مواقف البابا تواضروس الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدة أن الكلمة تعكس الإشادة بمواقف قداسة البابا تواضروس ودوره الوطني في كل المواقف.

وأكدت أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وداعم لها ورافض لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينين حتى لا يتم تصفية القضية، وتابعت قائلة: وكذلك المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للأشقاء في فلسطين في قطاع غزة للتخفيف من حدة المعاناة التي يتعرضون لها جراء القصف الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشادت بدور القيادة السياسة الساعي لوقف إطلاق النارعلى الفلسطينين في غزة، خاصة في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون منذ أحداث السابع من أكتوبر، لافتة إلى أن مصر كانت قد نجحت في التوصل لهدنة بمبادرة مصرية- قطرية أمريكية، وتسعي الآن إلي التوصل لحل لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول وأكد أن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: " تحياتي لقداسة البابا اللي بكن له كل احترام وتقدير، وطبعا المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم وحريصين عليها".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحضور المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائلا: "إن شاء الله السنة دي سنة سعيدة علينا كلنا.. وسنتجاوز فيها بفضل الله الأزمات الكبيرة.. ونتمنى من الله أنها مش تزيد أكثر من كدة ومتستمرش أكثر من كدة.. وأكثر أزمة بنعيشها كلها أتصور هى اللى بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية.