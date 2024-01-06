شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فى استضافة البطولات الرياضية.. اعرف جهود مصر فى تطوير الملف الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجهودات الدولة المصرية في تطوير الملف الرياضي شملت أيضاً تنظيم البطولات الرياضية الإقليمية منها والدولية، وذلك لإدراك الدولة لأهمية تلك البطولات في جذب الاهتمام الشعبي والوطني نحو ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى دور تلك البطولات في تدعيم الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى الرأي العام الأجنبي، فضلا عن مساهمتها في دفع حركة الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وأيضاً السياحة الدولية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه استضافت مصر قرابة 20 فاعلية رياضية إقليمية ودولية هامة في الفترة ما بين العامين 2016 و2023م –فيما تعتزم الدولة خلال الأعوام 2024م- 2036م استضافة عشرات أخرى من الفاعليات الرياضية القارية، وذلك لكي تكون مصر مركزا إقليميا فاعلا في مجال الرياضة، كما تسعى إلى الوصول إلى درجات عالمية مرموقة في صناعة الرياضة من خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها مسابقات الأولمبياد.

وتابعت الدراسة بدأت الدولة منذ عام 2017م في تشييد مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي مجمع رياضي عالمي يضاهي المدن الأوليمبية في الدول المتقدمة من ناحية المساحة والإمكانيات. حيث تقع مدينة مصر الرياضية على ما يفوق 3 كيلو متر مربع من الأرض، ويوجد بها أكثر من 20 منشاة رياضية متنوعة بين ملاعب وصالات مغطاة وحمامات سباحة، بالإضافة إلى منشآت فندقية خاصة بإقامة الفرق الرياضية المشاركة في المنافسات.