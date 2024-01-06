شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: كلمة الرئيس السيسى في قداس عيد الميلاد عبرت عن وحدة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، تعبر عن أهمية هذه المناسبة لمصر كلها وليس الأخوة المسيحيين فقط، والتي يحتفل بها الشعب المصري كله.

وأضافت "صالح"، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عبرت عن وحدة وترابط الشعب المصري بنسيجيه المسلمين والمسيحيين، وأننا شعب واحد وأن المصريين كلهم يد واحدة، ولن يفرقهم شيء، وأن الجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم.

وأشارت إلى أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل محبة، وتأكيده على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقوله إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن.

وثمنت ما تناول الرئيس السيسي، في كلمته للأزمة الاقتصادية، وما ذكره بأنه يتمنى أن هذا العام يكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله، وأنه منذ عام 2020 والظروف صعبة والأزمات صعبة، وتمنيه أن تنتهي الأزمة الكبيرة في منطقتنا وهى أزمة قطاع غزة والقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تبذل الدولة جهودا كبيرة لحل الأزمة في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية.

ووجهت النائبة فايزة صالح، التهنئة للبابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم.