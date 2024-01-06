الجيش الإسرائيلي: تمكنا من تفكيك القدرات القتالية لحماس في شمال قطاع غزة

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن الجيش تمكن من "تفكيك القدرات القتالية لحماس في شمال قطاع غزة ونواصل تعميق إنجازاتنا"، في حين تستمر الفصائل الفلسطينية من تصديها للجيش في مختلف محاور التقدم في القطاع.

ولفت في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أن "الحرب تحتاج إلى وقت من أجل تعميق إنجازاتنا"، موضحا أن "هناك مدينة تحت الأرض في خان يونس ونحاول تجنب إصابة المدنيين".