الجيش الإسرائيلي زعم حصوله على صورة جديدة لقائد كتائب "القسام" محمد الضيف

زعم الجيش الإسرائيلي حصوله على صورة جديدة للقائد العام لكتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف.

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الضيف "في وضع صحي جيّد" ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنّه أصيب بالشلل إثر محاولات اغتيال فاشلة سابقة.

وولد محمد دياب إبراهيم المصري -وشهرته محمد الضيف- عام 1965 في أسرة فلسطينية لاجئة أجبرت على مغادرة بلدتها "القبيبة" في أراضي عام 1948.

وشخصية الضيف محاطة بالغموض، وارتبط اسمه دائما بالحذر والحيطة وسرعة البديهة، ولم يظهر منذ محاولة اغتيال فاشلة أواخر أيلول 2002 إلا في تصريحات ترتبط بعمليات عسكرية للمقاومة، آخرها عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت 7 تشرين الأول 2023.

ونجا الضيف من 7 محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، ووزع الجيش الإسرائيلي منشورات في قطاع غزة ووعد بجائزة نقدية كبيرة بقيمة 100 ألف دولار وأكثر لأولئك الذين سيقدمون معلومات موثوقة عن مكان وجود مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف.