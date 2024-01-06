"النشرة": جريح في حادث إنزلاق دراجة نارية في صيدا

جرح المواطن "ع.غ." من مواليد 1995، في حادثة انزلاق دراجته النارية في شارع تقي الدين الصلح في صيدا بسبب تسرب لمادة المازوت في الشارع، وف ما افاد مراسل "النشرة" في صيدا.
وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق الدراجة إصابة بليغة، جرى على إثرها إسعافه ونقله عبر فرق إسعاف فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.
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