إصابة مدنيين اثنين بجراح جراء الغارة الإسرائيلية على عيناثا

أفادت قناة "المنار"، عن "إصابة مدنيين اثنين فقط بجراح جراء الغارة الجوية الإيرائليو التي استهدفت منزلًا في محلة " فريز" في بلدة عيناثا"، موضحة أنه "لا صحة للأخبار المتداولة عن سقوط شهداء".

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