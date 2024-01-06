أمهات المختطفين ينددن بعرقلة مفاوضات الأسرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت رابطة أمهات المختطفين بعرقلة مفاوضات الأسرى التي كانت من المقرر أن تنطلق الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

وعبرت في بيان عن تنديدها الشديد واستنكارها لعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا، والمفترض انعقاد اجتماعها الأسبوع الماضي في الأردن بعد عرقلة الجولة التي كان مقرر انعقادها في نوفمبر الماضي.

وقالت إن هذا السلوك غير المسؤول يقوض القيم الأساسية لحقوق الإنسان ويعرقل كل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وشددت على إن استمرار الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمماطلة في الحلول لملف المختطفين الانساني تؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا في السجون.

وأكد عضو وفد التفاوض الحكومي ماجد فضائل أنه تم تأجيل انعقاد جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى بعد تعنت الحوثي وعرقلته لهذا الاجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي على صعيد آخر حملت وزارة الخارجية الفرنسية ميليشيات الحوثي مسؤولية تصعيد التوترات في منطقة البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وأكدت أن اعتداءات الحوثي على السفن في البحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي، مضيفة أن منح حق الدول اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن.

إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضبط شحنة مخدرات على متن سفينة كانت تبحر في بحر العرب، قبالة سواحل اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن سفينة «روبرت جولدمان» التابعة لقوة خفر السواحل الأمريكي والعاملة ضمن إدارة القوات البحرية المشتركة تمكنت من ضبط أكياس عدة من المخدرات غير المشروعة بسفينة كانت تبحر في بحر العرب.

وأفادت بأنه تم حجز السفينة ومصادرة شحن المخدرات التي كانت على متنها، مشيرة إلى أنها وضعتها على سطح السفينة «روبرت جولدمان».

ونشرت صورة كشفت حجم أكياس المخدرات المضبوطة، دون أن يحدد البيان حجم الشحنة أو تفاصيل عن هوية وجنسية العناصر المهربة، ولم تذكر القيادة المركزية الأمريكية مزيدا من التفاصيل بشأن شحنة المخدرات ووجهتها، وغالبا ما تتدفق شحنات المواد المخدرة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.

على صعيد متصل كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب، ونصحت في إشعار لها أمس أفراد الأطقم بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة.

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