البرهان يدعو لتسليح الشعب السوداني

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وقال في خطاب ألقاه بمنطقة «جبيت» العسكرية بولاية البحر الأحمر شرق البلاد «سنذهب إلى الأمام للإعداد لمعركة الكرامة، والآن كل الشعب السوداني يقف معنا، ويتسلح ليحمي مع الجيش البلاد، والشباب يعدون أنفسهم في مجموعات المقاومة الشعبية للقتال إلى جانب الجيش».
وأضاف «نرحب بالمقاومة الشعبية ونسلحها، لكن يجب تقنين هذا السلاح ليكون مسجلا ومعروفا تفاديا لأي مشكلة في المستقبل».
وحظيت حملات الاستنفار والتعبئة والتسليح بتأييد لافت من فصائل شعبية عدة، وتشجيع من زعماء قبائل وعشائر وإدارات أهلية.
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