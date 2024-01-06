شكرا لقرائتكم خبر الأردن يوسع معركته مع مهربي المخدرات ويضرب مواقع داخل سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه تجري منذ فجر أمس اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين، على الحدود الشمالية للأردن.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة وضبط عدد من المهربين، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، موضحا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات، وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وأوضح أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وكان الجيش الأردني شن غارتين جويتين على مواقع داخل الأراضي السورية، في إطار ملاحقة مهربي المخدرات.