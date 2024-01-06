شكرا لقرائتكم خبر العراق: لم نتعاون مع البنتاجون لضرب الحشد الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس، أن يكون هناك تعاون بين الجانب العراقي ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بشأن استهداف مقر للحشد الشعبي شرق بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، ردا على تصريح المتحدث باسم «البنتاجون» بشأن وجود تعاون مع الجانب العراقي حول الاعتداء، الذي استهدف مقرا لهيئة الحشد الشعبي «نؤكد خطورة مثل هذه التصريحات وما تشكله من محاولات لخلط الأوراق».

وأكد البيان «ننفي بشدة وجود مثل هذا التعاون بل على العكس، فإن اعتداء الخميس نفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية، كما هو حال الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية».

وذكر البيان «عضو ارتباط قوات التحالف الدولي في العراق أبلغ نائب قائد العمليات المشتركة في العراق بعد الاستفسار منه، بأنه لم يبلغ بشكل مسبق بتنفيذ هذا الاعتداء الذي يندرج في إطار سلسلة من التجاوزات ارتكبتها قوات التحالف الدولي في المدة الماضية والموثقة لدى قيادة العمليات المشتركة، خصوصا تنقل الطيران المسير والحربي في سماء العراق».

وشدد البيان على أن الاعتداء يضر بمجمل العلاقة بين القوات العراقية والتحالف الدولي، ويعد تجاوزا واضحا للتفويض القانوني الذي وجد لأجله هذا التحالف.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وقال خلال الحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر، «الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه»، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (واع) العراقية.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهما آمر لواء، وإصابة 6 آخرين في قصف بطائرة أمريكية استهدف أحد مقار الحشد شرق بغداد الأربعاء الماضي.