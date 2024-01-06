غزة تتوشح بالسواد.. وأطفالها يواجهون الأمراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توشحت مدينة بيت لحم بالسواد خلال احتفالات الميلاد حدادا على ضحايا غزة والضفة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، «إنه بعد نحو ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب في غزة، فإن سوء التغذية والمرض يوجدان دوامة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.

واعترف وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي أن الوضع في القطاع المحاصر أصبح مأسويا، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ومع تناقص الغذاء والمياه وغياب الكهرباء والمياه النظيفة، وانعدام الرعاية الصحية، وتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى مجاعة كبيرة في المستقبل.

وقال توثيق حقوقي، «إن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول حرب إسرائيل شهرها الرابع.

تدمير واسع

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان وزع على الصحفيين، أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واعتبر المرصد أن التدمير الإسرائيلي الواسع للمنشآت المدنية والبني التحتية «يهدف لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للسكن والحياة وتنفيذ جريمة التهجير القسري على المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف».

وبحسب المرصد فإن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا بما في ذلك آلاف المفقودين تحت الأنقاض أو يتعذر انتشال جثثهم، منهم 12.040 طفلا، و6103 من النساء، و241 من الكوادر الصحية، و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حال خطيرة.

نزوح واستهداف

وأفاد المرصد بأن مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 67.946 وحدة سكنية كليا، و179.750 وحدة سكنية جزئيا.

وأوضح أن إسرائيل تعمدت ولا زالت تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 318 مدرسة، و1612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.

وقال المرصد الأورومتوسطي «إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد، ولا تزال تصعد من حدة ووتيرة جرائمها، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة».

15 مجزرة

وأفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 162 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت في بيان وزع على الصحفيين «تم ارتكاب 15 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 162 شهيدا و296 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وقصف الجيش الإسرائيلي القطاع الذي يقطنه زهاء 2.3 مليون نسمة، بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65 ألف طن من المتفجرات. وأصبح نحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان قطاع غزة، نازحين داخليا، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.

اتشاح بالسواد

وفيما بدأت الكنائس في بيت لحم مسقط رأس النبي عيسى إحياء ذكرى يوم الميلاد، تم إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية تضامنا مع الضحايا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا «حال مدينة بيت لحم كما كانت عليه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وعيد الميلاد حسب التقويم الغربي، فقد اتشحت بالسواد، حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء من الأطفال، والنساء، والشيوخ في قطاع غزة، والضفة الغربية».

وأضاف «إنه رغم بطش الاحتلال وسياسته الرامية إلى التهجير، نؤكد تمسكنا أكثر من أي وقت بالرسالة السماوية، وهي السلام، والأمن، والمحبة، وإننا باقون صامدون متمسكون بالأرض».

أطفال جوعى

وأفاد مسح أجرته» اليونيسف» أن 90% من 1.1 مليون من الشباب الصغير في المنطقة لا يحصلون على العناصر الغذائية بشكل كامل.

وقالت اليونيسف «يواجه الأطفال في قطاع غزة تهديدا ثلاثيا مميتا لحياتهم، مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، وانخفاض التغذية، واقتراب تصعيد الأعمال العدائية من أسبوعه الرابع عشر». واعترف عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي السيناتور جيفري ميركلي في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري أمس، «إن الوضع في غزة مأساوي وإن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين يحتاجون كميات كبيرة من الماء والغذاء والكهرباء والعناية الطبية.. وهذا الوضع بحاجة إلى اهتمام كبير حتي لا تحدث مجاعة».

كمين للصهاينة

في المقابل، أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس أمس، قتل وإصابة 18 جنديا إسرائيليا خلال معارك شرقي خان يونس جنوبي غزة، وقالت عبر «بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس، مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا».

وأضافت «إنه بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس.. مجاهدونا يبلغون عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده، والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية».

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من تسعة جنود وحصارها والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح وبعدها حظر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين».

ضحايا غزة وفقا للمرصد الأورومتوسطي:

201 مسجد دمر

1,935 مليون نازح

58,960 جريحا

6103 نساء شهيدات

12,040 طفلا شهيدا

30,676 شهيدا

