شكرا لقرائتكم خبر العفو الدولية لطالبان: أوقفوا قمع النساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت المنظمة على منصتها للتواصل الاجتماعي «تمثل حملة طالبان المتعلقة بقواعد الملبس والاعتقالات التعسفية، مزيدا من الانتهاكات لحرية حركة المرأة، والتعبير في أفغانستان» كما حثت المنظمة إدارة طالبان على التوقف الفوري عن حملة القمع وإطلاق سراح النساء المعتقلات، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وأكد مسؤولون من حركة «التضامن النسائية الأفغانية» أن إحدى أعضاء مجموعتهم الاحتجاجية انتحرت، في إقليم «قندوز»، وكشف نشطاء حقوق المرأة بالحركة أن بيبي جول «21 عاما» ، كانت مسجونة منذ بدء تولى حكومة طالبان الحكم في أغسطس عام 2021، وكانت تفكر بشكل مستمر في الانتحار، بعد خروجها من السجن.
ومن جهة أخرى، أكدت وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابعة لطالبان اعتقال العديد من النساء في كابول، بسبب عدم ارتداء الحجاب.
غير أن العدد الدقيق للمعتقلات لم يتم كشف النقاب عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية لطالبان: أوقفوا قمع النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.