شكرا لقرائتكم خبر العفو الدولية لطالبان: أوقفوا قمع النساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة «العفو الدولية» حركة طالبان إلى التوقف على الفور عن قمعها للنساء في أفغانستان، بما في ذلك احتجاز، اللاتي لا يلتزمن بقواعد الملبس الصارمة، التي تتطلب رؤية أعينهن فقط.

وذكرت المنظمة على منصتها للتواصل الاجتماعي «تمثل حملة طالبان المتعلقة بقواعد الملبس والاعتقالات التعسفية، مزيدا من الانتهاكات لحرية حركة المرأة، والتعبير في أفغانستان» كما حثت المنظمة إدارة طالبان على التوقف الفوري عن حملة القمع وإطلاق سراح النساء المعتقلات، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وأكد مسؤولون من حركة «التضامن النسائية الأفغانية» أن إحدى أعضاء مجموعتهم الاحتجاجية انتحرت، في إقليم «قندوز»، وكشف نشطاء حقوق المرأة بالحركة أن بيبي جول «21 عاما» ، كانت مسجونة منذ بدء تولى حكومة طالبان الحكم في أغسطس عام 2021، وكانت تفكر بشكل مستمر في الانتحار، بعد خروجها من السجن.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابعة لطالبان اعتقال العديد من النساء في كابول، بسبب عدم ارتداء الحجاب.

غير أن العدد الدقيق للمعتقلات لم يتم كشف النقاب عنه.