المفوضية الأوروبية: الموافقة على مساعدات لأوكرانيا أولوية

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن من بين أولوياتهم الموافقة على حزمة مساعدات مالية بـ50 مليار يورو لأوكرانيا التي اعترضت عليها المجر، جاء ذلك في تصريحات صحيفة من العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس.

وقالت فون دير لاين «في أعقاب القرار التاريخي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، يتعين علينا أن نمضي قُدماً بشكل عاجل لتحقيق الاستقرار في مساعداتنا المالية لكييف».

وأشارت إلى أن «المفوضية الأوروبية ستطرح حلولاً عملية لمجلس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتقديم 50 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا ما بين 2024 و2027»، مشددة على أن أولويتهم تتمثل في إجماع دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.

ولفتت فون دير لاين، إلى أنهم «دول الاتحاد الأوروبي» يجرون الاستعدادات بشأن خيارات أخرى. وفي قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في ديسمبر الماضي، اعترضت المجر على خطة الدعم المالي التي تبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا، حيث كانت تحتاج إلى الإجماع.

وتعارض المجر تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بذريعة أن ميزانية الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تدعم البلدان الأعضاء، وأن الدعم الغربي لأزمة أوكرانيا لم يسفر عن نتائج.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة ببروكسل في الأول من فبراير القادم، إذ من المنتظر أن يناقشوا توفير دعم مالي لأوكرانيا وإجراء تعديلات على موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد.

وفي غضون ذلك، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

وجاءت مباحثات الرئيسين التركي والأوكراني خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان، لنظيره الأوكراني، بذل تركيا جهوداً حثيثة لوقف إراقة الدماء وإرساء السلام في أوكرانيا، معرباً عن استعداد تركيا للقيام بدور الميسر، واستضافة محادثات سلام لإرساء السلام في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس أردوغان، أن تركيا تواصل اتصالاتها الدبلوماسية لإعادة هيكلة اتفاق «ممر الحبوب»، عبر البحر الأسود، وتفعيله مجدداً.

وشدد، خلال الاتصال، على ضرورة «التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت، وفتح الباب أمام السلام».

وفي يوليو 2022، وقّعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود، بهدف الحد من تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية.

إلا أن روسيا أعلنت انسحابها من الاتفاق في يوليو 2023، لعدم تنفيذ مطالبها.

إحباط هجوم

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدرا أمس، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيَّرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق «تليجرام» أن وحدات الدفاع الجوي «أحبطت محاولة هجوم أوكراني» من خلال اعتراض 5 طائرات مسيَّرة فوق البحر الأسود.

وذكر تقرير ثانٍ أنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ موجهة أوكرانية في صباح أمس فوق شبه جزيرة القرم.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.