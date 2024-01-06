رد فعل سكان بريتوريا على أنباء إطلاق سراح أوسكار بيستوريوس من السجن بجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الناس في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا ردود فعل متباينة يوم الجمعة على أنباء إطلاق سراح النجم البارالمبي السابق أوسكار بيستوريوس من السجن بشروط في وقت سابق اليوم.

ويعتقد أن بيستوريوس، الذي قضى ما يقرب من تسع سنوات بتهمة قتل صديقته ريفا ستينكامب في عام 2013، كان في قصر عمه بعد أن نقلته السلطات سرا في وقت لم يكشف عنه لتجنب وهج طواقم الأخبار التي تنتظر خارج السجن.

شعر السكان في بريتوريا ، حيث سيقيم بيستوريوس طوال فترة الإفراج المشروط ، أن الرياضي المشهور عالميا الذي بترت أطرافه يستحق إطلاق سراحه لأنه قضى وقته في جريمة القتل.

قال أحد السكان المحليين ثابيلو راخوالي، «الإفراج المشروط عن أوسكار شيء ليس سيئا. لا أحد مثالي. لقد ارتكب خطأ، لقد خدم وأعتقد أن الوقت قد حان للعودة إلى المجتمع».

"آمل أن أراه يوما ما على الطريق يركض مرة أخرى وأن يكون أحد المفضلين لدي ... أعلم أنه قتل شخصا ما، لكننا لا نعرف ما هي نواياه".

أعلنت إدارة الإصلاحيات في جنوب إفريقيا في بيان من جملتين في حوالي الساعة 8:30 صباحا أنه تم إطلاق سراح بيستوريوس وهو "الآن في المنزل". ولم تقدم تفاصيل أخرى سوى تأكيد الوضع الجديد لبيستوريوس باعتباره "إفراجا مشروطا".

قضى بيستوريوس ، 37 عاما ، ما يقرب من تسع سنوات من عقوبة القتل البالغة 13 عاما وخمسة أشهر بتهمة إطلاق النار المميت على عارضة الأزياء وخريجة القانون ريفا ستينكامب في عيد الحب عام 2013.

وأصبح مؤهلا للإفراج المبكر من السجن بعد أن قضى ما لا يقل عن نصف عقوبته، وتمت الموافقة على الإفراج المشروط عنه في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم إدارة الإصلاحيات سينغاباخو نكسومالو لوكالة أسوشيتد برس إن بيستوريوس تمت معالجته وفقا للإجراءات: نقل من سجن مركز أتريدجفيل الإصلاحي في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا إلى مكتب الإفراج المشروط قبل إطلاق سراحه لعائلته.

ورفض نكسومالو تحديد الوقت الذي أطلق فيه سراح بيستوريوس وأين كان.

سيعيش بيستوريوس في ظل شروط صارمة للإفراج المشروط حتى تنتهي بقية عقوبة القتل في ديسمبر 2029.