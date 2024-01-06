إغلاق حقلين نفطيين وسط احتجاجات في أوباري بليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - استمرت الاحتجاجات على المطالب الاجتماعية في جنوب ليبيا، وأدت إلى إغلاق حقلين نفطيين في منطقة أوباري.

تم إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي ، الذي ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا ، لأول مرة بينما تم إغلاق حقل الفيل يوم الخميس وفقا للمهندسين.

ومن بين مطالب المحتجين بناء مستشفى في أوباري، وتوظيف شباب متخصصين في قطاع النفط، وإنشاء مصفاة مخصصة في فزان للتخفيف من النقص المزمن في الغاز والبنزين.

"هذه هي الورقة الوحيدة التي لدينا للضغط على طرابلس لمنحنا حقوقنا"، يقول أبو بكر أبو ستة، رئيس تجمع فزان.

ودعت الحكومة في طرابلس إلى "العودة إلى العقل" وعدم تورط إنتاج النفط في مثل هذه المشاكل.

ويعتقد بعض المحللين أن الاحتجاج يوضح الانقسامات السياسية بين السلطتين المتوازيتين اللتين تتنافسان على السلطة في البلاد.

وفي طرابلس تجلس حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تتمتع باعتراف دولي بينما تدير السلطة الموازية شرق ليبيا من سرت بدعم من مجلس النواب في طبرق والرجل القوي خليفة حفتر.

قطاع النفط والغاز هو مصدر رئيسي لإيرادات ليبيا في نوفمبر 2023 ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إن إنتاج النفط اليومي للبلاد وصل إلى 1.24 مليون برميل.

وقالت الشركة في بيان "بلغ إنتاج النفط الخام 1,240,000 برميل يوميا، وبلغ إنتاج المكثفات 50,000 برميل يوميا خلال ال 24 ساعة الماضية".